Температура до -8 градусов, пробки в 4 балла и курс доллара 102 рубля. Главное на 17 января в Новосибирске

Прогноз погоды

Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", 17 января 2025 года в Новосибирске весь день ожидается снежная погода. Температура воздуха будет колебаться от -8 и до -6 градусов. Ветер усилится до 4,9 метров в секунду утром, а днем станет более умеренным.

Также с раннего утра и до вечера будет идти снег разной интенсивности.

Ситуация на дорогах

На дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла. Движение затруднено только на улице Кошурникова. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

Курс валюты

На 17 января курс доллара составил 102,3762 руб, опустившись на 0,4316 руб.

Цена за евро составила 105,8072 руб., что на 0,2899 руб.