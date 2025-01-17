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общество

В Новосибирске авиакомпания «Сибирь» оштрафована за нарушение прав пассажиров

Фото: Сиб.фм

За 150 голодных пассажиров оштрафовали авиакомпанию «Сибирь» на 30 тысяч рублей.

Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения со стороны авиакомпании «Сибирь» при обслуживании рейса из Братска в Москву.

По данным ведомства, в августе прошлого года перевозчик не обеспечил горячим питанием 150 пассажиров, которые находились на борту более пяти часов.

В результате авиакомпания была привлечена к ответственности по статье 14.4 КоАП РФ за повторное нарушение обязательных стандартов обслуживания.

Напомним, что до Новосибирска не смог долететь еще один пассажирский самолет

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Валерия Митрохина
Журналист

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