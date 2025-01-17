В Новосибирске прооперировали женщину, сломавшую ногу на катке

В Новосибирском НИИТО 7 января была проведена операция женщине, которая получила травму на катке.

Молодая мама, которая ранее уже ломала ногу при катании на горных лыжах, вновь пострадала, катаясь на коньках. В этот день она пришла на каток с дочкой и сыном, где, по ее словам, решила поиграть с хоккеистами. Во время игры она неудачно развернулась и сломала лодыжку.

Женщина была госпитализирована в тот же день и прооперирована. У нее был диагностирован закрытый оскольчатый перелом наружной лодыжки. Операция прошла успешно и с минимальным вмешательством. Врачи использовали специальную пластину для остеосинтеза и зафиксировали дистальный межберцовый синдесмоз.

Врачи отметили, что травмы, полученные при катании на коньках и лыжах, часто встречаются зимой, и в травматологию нередко поступают пациенты с повреждениями, полученными на гололеде.