В Новосибирске рассказали, на каких горках дети получают травмы

В Новосибирске продолжается сезон травм, полученных при катании со снежных и ледяных горок.

Большинство горок были построены в середине декабря, а часть из них была временно закрыта в январе из-за аномального потепления. В эти дни количество обращений в травмпункты по поводу травм, полученных на зимних склонах, снизилось. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

По информации врачей, в городе нет ни одной горки, с которой бы не привозили детей с травмами. Среди них чаще всего встречаются компрессионные переломы позвоночника, переломы конечностей, а также травмы головы. Проблемы безопасности на горках, по мнению специалистов, остаются актуальными. Врачи отмечают, что родителям необходимо следить за детьми, особенно за маленькими, и оценивать как сами горки, так и организацию катания.

Также сотрудники парков признают, что не могут полностью контролировать ледовые горки из-за нехватки персонала. В связи с этим горки часто закрывают, например, в Центральном парке, где работала ледовая горка по выходным, но позже она стала чаще закрыта, а на объявлении теперь указывается «технический перерыв».