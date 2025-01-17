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проиcшествия

В Новосибирске разыскивают водителя, который не пропустил машину скорой помощи

Фото: Сиб.фм

Водителя, не пропустившего машину скорой помощи, разыскивают в Новосибирске.

15 января 2025 года в Новосибирске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не пропустил автомобиль бригады скорой помощи, который направлялся на вызов к пациенту с инфарктом. Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

В результате, по данным пресс-службы ГАИ, сейчас правоохранительные органы разыскивают водителя Chevrole Lacetti, чтобы привлечь его к административной ответственности.

Напомним, что в Новосибирске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе

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Валерия Митрохина
Журналист

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