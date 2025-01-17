В Новосибирской области погиб 18-летний кандидат в мастера спорта по боксу

16 января в Искитиме трагически скончался кандидат в мастера спорта по боксу Егор Ш. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Искитиме».

Егор занимался боксом с 2014 года в спортивной школе. За годы тренировки он стал неоднократным победителем и призером первенства региона и межрегиональных соревнований. Он также делился опытом с младшими спортсменами, пишет АиФ-Новосибирск.

В 2023 году Егор Ш. занял 5 место на соревнованиях по боксу среди юниоров в Томске. Кроме того, в прошлом году он вместе с другими искитимскими боксёрами завоевал три золотые медали на соревнованиях в своей возрастной группе.

Сейчас в соцсетях родные и знакомые выражают соболезнования, отмечая трагическую потерю. По информации, причина смерти — отравление угарным газом в автомобиле.

Церемония прощания с Егором Ш. состоится 18 января.