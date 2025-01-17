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проиcшествия

В Новосибирской области пострадали семь человек в ДТП за сутки

Фото: Сиб.фм

Семь ДТП про изошло за сутки в регионе.

В Новосибирской области за последние сутки произошло семь ДТП, в результате которых пострадали семь человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Уточняется, что все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, жертв среди них нет.

В числе происшествий зафиксированы: два наезда на пешеходов, два столкновения автомобилей и по одному случаю падения препятствия, съезда с дороги и наезда на человека, не участвующего в движении.

Напомним, что в центре Новосибирска эвакуировали людей возле БЦ «Панорама»‎

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Валерия Митрохина
Журналист

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