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проиcшествия

В Новосибирской области водитель автомобиля Toyota Raum насмерть сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

Сегодня рано утром, 17 января 2025 года, в Мошковском районе Новосибирской области на 29-м километре 200 метрах автодороги Н-1910 Мошково — Белоярка неустановленный водитель автомобиля Toyota Raum, двигаясь со стороны поселка Обской в направлении поселка Дубровина, совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП пешеход скончался. Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, что стали известны подробности ЧП в центре Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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