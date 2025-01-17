В Новосибирской области выявили 420 нарушений в сфере лесопользования

Западно-Сибирская транспортная прокуратура продолжила борьбу с нарушениями в сфере лесопользования.

Известно, что в 2024 году было выявлено более 420 нарушений, внесено более 200 актов прокурорского реагирования, а к ответственности привлекли 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проведенные проверки выявили незаконный экспорт лесоматериалов объемом свыше 63 тыс. куб. м на сумму более 200 млн рублей, было также возбуждено 19 уголовных дел о контрабанде.

В том числе, по данным ведомства, были приняты меры по взысканию ущерба, подано исков на сумму более 190 млн рублей, выявлены нарушения у 100 предпринимателей, пресечена нелегальная деятельность складов древесины, внесены 95 представлений, привлечено 43 человека к дисциплинарной и 37 — к административной ответственности.