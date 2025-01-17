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общество

В Wildberries заявили о вводе распредцентра в Новосибирской области

Фото: freepik

Распределительный центр Wildberries под Новосибирском введут уже в следующем году.

Как сообщил портал РБК Новосибирск, в регионе до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию первую очередь распределительного центра Wildberries площадью почти 50 тысяч квадратных метров. А площадь всего комплекса составит 160 тысяч квадратных метров.

Сейчас работы по возведению складского комплекса объединенной компании Wildberries&Russ ведутся в штатном режиме.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ пять регионов по числу производителей органики

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Валерия Митрохина
Журналист

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