В Wildberries заявили о вводе распредцентра в Новосибирской области

Распределительный центр Wildberries под Новосибирском введут уже в следующем году.

Как сообщил портал РБК Новосибирск, в регионе до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию первую очередь распределительного центра Wildberries площадью почти 50 тысяч квадратных метров. А площадь всего комплекса составит 160 тысяч квадратных метров.

Сейчас работы по возведению складского комплекса объединенной компании Wildberries&Russ ведутся в штатном режиме.

Напомним, что Новосибирская область вошла в топ пять регионов по числу производителей органики