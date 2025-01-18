Число не оплачивающих проезд в Новосибирске осталось прежним

С начала 2025 года в Новосибирской области введена новая система оплаты проезда на общественном транспорте.

Вместо единых транспортных карт (ЕТК), которые использовались ранее, теперь действует карта «Тройка».

Одна из ключевых функций – сетевая поездка, которая позволяет пересаживаться на другой вид общественного транспорта бесплатно или со скидкой в течение часа, – начнет работать только с 7 февраля. До этого времени пассажирам доступна лишь стандартная оплата.

Одновременно с заменой карт произошло повышение стоимости проезда: теперь одна поездка стоит 40 рублей вместо 35. Это вызвало неудобства у некоторых пассажиров, особенно тех, кто привык использовать сетевую поездку для пересадок.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска сообщили, что общее число пассажиров, оплачивающих проезд, остается на прежнем уровне. Однако фиксируются отдельные случаи невозможности оплаты из-за технических сбоев оборудования.

Также, в ведомстве отметили, что число пассажиров, не оплачивающих проезд, несмотря на отмену сетевой поездки, не изменилось