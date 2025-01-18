Участники секты с «Березовой рощи» в Новосибирске получили десять лет на двоих

Суд отклонил апелляцию 14 января 2025 года.

18 декабря 2023 года Валерий Малецков был приговорён к шести годам лишения свободы, а Марина Чаплыкина – к четырём годам в колонии общего режима.

Малецкова признали виновным в организации деятельности экстремистской группы, а Чаплыкину — в участии в этой группе и финансировании ее деятельности.

14 января текущего года суд отклонил апелляцию, поданную адвокатами. По мнению защиты, действия подсудимых носили мирный характер и были связаны с правом на свободу вероисповедания. Тем не менее суд не стал пересматривать ранее вынесенный приговор.

Уточняется, что они действовали в интересах экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.

* – признана в РФ экстремистской организацией и включена Минюстом в список запрещенных на территории России организаций