Сильная молитва для приготовления святой воды на Крещение 19 января 2025 года

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня.

В этот день верующие традиционно окунаются в крещенские проруби и набирают святую воду, которая считается источником очищения от грехов и укрепления здоровья.

Перед купанием или употреблением святой воды рекомендуется прочитать молитву. Тексты молитв для освящения воды и её принятия опубликовал Сиб.фм.

Молитва на освящение воды

«Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва на принятие святой воды

«Господи, Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.»

Молитва перед принятием святой воды

«Господи! Да будет дар Твой во избавление меня от грехов и скверны. Да будет воля Твоя надо мной, защита твоя и моя вера в Тебя. Принимаю с благодарностью воду святую, от страстей избавляюсь, исцеляюсь и к вере стремлюсь, душу очищая. Аминь».