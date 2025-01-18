В Новосибирске 18 и 19 января пройдет акция обмена новогодними подарками

18 и 19 января в Новосибирске объявлены днями гифтшеринга — акции по обмену подарками. Инициатором мероприятия стал благотворительный магазин.

Акция направлена на то, чтобы подарки, которые оказались ненужными, могли найти нового владельца. Среди переданных на обмен вещей — носки с новогодними принтами, косметические маски, ароматические бомбочки для ванн, книги, пледы и другие мелочи. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Участники могут взять любую понравившуюся вещь или обменять ее на что-то из своих подарков.

Гифтшеринг должен стать альтернативой продаже или передариванию подарков.