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общество

В Новосибирске 18 и 19 января пройдет акция обмена новогодними подарками

Фото: BFM-Новосибирск

18 и 19 января в Новосибирске объявлены днями гифтшеринга — акции по обмену подарками. Инициатором мероприятия стал благотворительный магазин.

Акция направлена на то, чтобы подарки, которые оказались ненужными, могли найти нового владельца. Среди переданных на обмен вещей — носки с новогодними принтами, косметические маски, ароматические бомбочки для ванн, книги, пледы и другие мелочи. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Участники могут взять любую понравившуюся вещь или обменять ее на что-то из своих подарков.

Гифтшеринг должен стать альтернативой продаже или передариванию подарков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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