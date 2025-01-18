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общество

В Новосибирской области состоится «прямая линия» про систему оплаты проезда

Фото: Сиб.фм

Задать вопрос можно с 10 до 12 часов.

Во вторник, 21 января 2025 года, в общественной приемной губернатора Новосибирской области пройдет «прямая телефонная линия». Основная тема — обсуждение новой системы оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Задать вопрос можно с 10 до 12 часов. Для этого нужно позвонить по бесплатному номеру: 8-800-101-84-73.

В сообщении говорится, что отвечать на вопросы будут специалисты из Минтранса и Минцифры области, а также дептранса мэрии Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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