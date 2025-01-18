В Новосибирской области уменьшилось число крещенских купелей

В Крещенский сочельник в региональном МЧС сообщили об изменениях в списке официальных мест для купания.

Купель на реке Карасук в сельском совете Кочки не будет использоваться, хотя ранее местные власти планировали провести там крещенские купания. Причина отмены пока неизвестна.

На 14:00 18 января в регионе подготовлены 29 официальных мест для купаний, из них пять расположены в Новосибирске, остальные – в районах области. На местах установят палатки для переодевания и обогрева.

За безопасностью участников будут следить спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский священник объяснил, нужно ли нырять в прорубь на Крещение.