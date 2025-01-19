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общество

Бойцы СВО из Новосибирска показали кадры Крещенских купаний

Фото: Сиб.фм / Артём Перевалов

Участники СВО показали, как на передовой совершают процедуру омовения на Крещение Господне.

Бойцы СВО прислали кадры в редакцию Сиб.фм и уточнили, что в тех зонах, где есть возможность окунуться в прорубь, там россияне проходят процедуру омовения. Однако на данный момент такая возможность есть в единичных местах, где находится армия ВС РФ.

Фото Бойцы СВО из Новосибирска показали кадры Крещенских купаний 2

Как рассказал боец из Новосибирска Андрей Павлов, Крещенские купания в зоне СВО проходят с соблюдением мер безопасности. Священник крестом освещает воду, на месте дежурят спасатели. А там, где нет возможности окунуться в прорубь, например в Запорожской области, бойцы обливаются ведром воды.

По его словам, в зоне СВО нет атеистов. Многие бойцы верят в Господа и молятся за скорейшее возвращение домой.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры Крещенских купаний в Новосибирске.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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