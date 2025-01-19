Новосибирский космонавт Анна Кикина окунулась в купель на Крещение

Она окунулась в купель, которая расположена на озере «Жемчужина Сибири» в микрорайоне Стрижи.

19 января православные христиане отмечают один из самых значимых церковных праздников — Крещение Господне. С давних времен стало традицией окунаться в прорубь в этот день.

Традицией не стала пренебрегать и космонавт Анна Кикина из Новосибирска. Она, как и другие жители региона, окунулась в купель.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, на 18:00 19 января более 24 000 человек совершили омовение. За это время в экстренные службы не поступала информация о каких-либо происшествиях.





