В Новосибирске показали фото крещенских купаний 19 января

Новосибирцы окунулись в крещенские купели 19 января.

В ночь на 19 января в Новосибирской области начали отмечать Крещение Господне. Горожане продолжили окунаться в купели и днем.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, по состоянию на 14:00 19 января почти 17 000 человек окунулись в ледяную воду.

В пресс-службе сообщили, что на 29 официально открытых купелях дежурят спасатели, полицейские и медики. Всего безопасность в местах для купания обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с крещенских купаний.