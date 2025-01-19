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общество

В Новосибирске показали фото крещенских купаний 19 января

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

Новосибирцы окунулись в крещенские купели 19 января.

В ночь на 19 января в Новосибирской области начали отмечать Крещение Господне. Горожане продолжили окунаться в купели и днем.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, по состоянию на 14:00 19 января почти 17 000 человек окунулись в ледяную воду.

В пресс-службе сообщили, что на 29 официально открытых купелях дежурят спасатели, полицейские и медики. Всего безопасность в местах для купания обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж с крещенских купаний.

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Фото В Новосибирске показали фото крещенских купаний 19 января 16

Фото В Новосибирске показали фото крещенских купаний 19 января 17

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Нина Раневская
Журналист

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