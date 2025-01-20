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общество

МЧС: крещенские купания в Новосибирской области завершились без происшествий

Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске завершились крещенские купания.

В социальной сети ВКонтакте в группе “МЧС России Новосибирская область” сообщили о том, что 19 января состоялись Крещенские купания, где приняли участие более 30 000 человек.

“Безопасность людей на официальных купелях обеспечивали спасатели, сотрудники полиции и медики. Нештатных ситуаций не зарегистрировано”, — указано в посте.

Однако во время патрулирования акватории с помощью беспилотников сотрудники МЧС России обнаружили на реке Обь в районе СНТ "Отдых-2" людей, купающихся в открытой воде, но инспекторы ГИМС пресекли нарушение и провели с ними профилактическую беседу о рисках окунания в ледяную воду вне официальных купелей.

Напомним, что жителей Новосибирска сняли под водой на Крещенских купаниях

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Валерия Митрохина
Журналист

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