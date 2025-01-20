Под Новосибирском 31-летний мужчина дважды похитил алкоголь из супермаркета

В Барабинске 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

Полицейские задержали его после двух краж алкоголя из супермаркета на общую сумму 2300 рублей.

17 января мужчина украл алкоголь на сумму более 1100 рублей, а 19 января снова посетил тот же супермаркет, взял спиртосодержащую продукцию и прошел с ней мимо кассы, проигнорировав замечания продавцов. Ущерб составил более 1200 рублей.

Ранее мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».