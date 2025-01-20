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вчера 23:25
общество

Под Новосибирском 31-летний мужчина дважды похитил алкоголь из супермаркета

Фото: Pexels.com

В Барабинске 31-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о грабеже.

Полицейские задержали его после двух краж алкоголя из супермаркета на общую сумму 2300 рублей.

17 января мужчина украл алкоголь на сумму более 1100 рублей, а 19 января снова посетил тот же супермаркет, взял спиртосодержащую продукцию и прошел с ней мимо кассы, проигнорировав замечания продавцов. Ущерб составил более 1200 рублей.

Ранее мужчина уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

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Игорь Кириченко
Журналист

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