Ученые новосибирского вуза заканчивают испытания вируса против рака

Испытания вируса против рака заканчивают новосибирские ученые.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, ученые вуза заканчивает испытания на вирусе против рака.

По словам вирусолога Сергея Нетёсова, сейчас завершаются доклинические испытания, которые проходят в сторонней организации. Опыты планируют закончить к концу уже этого года.

Исследования включают лабораторные эксперименты на клеточных культурах и животных.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские учёные создали противовирусное средство из грибов