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наука

Ученые новосибирского вуза заканчивают испытания вируса против рака

Фото: Сиб.фм

Испытания вируса против рака заканчивают новосибирские ученые.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, ученые вуза заканчивает испытания на вирусе против рака.

По словам вирусолога Сергея Нетёсова, сейчас завершаются доклинические испытания, которые проходят в сторонней организации. Опыты планируют закончить к концу уже этого года.

Исследования включают лабораторные эксперименты на клеточных культурах и животных.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирские учёные создали противовирусное средство из грибов

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Валерия Митрохина
Журналист

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