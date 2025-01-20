В Новосибирской области в период с 20 по 26 января отключат телевещание

На станциях проведут профилактические работы.

В период с 20 по 26 января в Новосибирской области возможны перебои в работе теле- и радиотрансляций. Об этом предупредили в Сибирском региональном центре РТРС.

В двух мультиплексах будут временно недоступны следующие каналы: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ».

На станциях будут проходить профилактические работы, в ходе которых передающее оборудование необходимо отключить.