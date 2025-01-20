В Новосибирской области за неделю поступило 45 сообщений от лжеминеров

В понедельник, на заседании оперативного штаба в правительстве Новосибирской области, заместитель главы ГУ МВД региона Кирилл Травин сообщил о серии ложных сообщений о минировании, поступивших с 13 по 19 января.

В общей сложности было зарегистрировано 45 уведомлений о якобы заминированных административных зданиях и торговых центрах.

Травин уточнил, что правоохранительные органы обследовали 49 объектов, в ходе которых было эвакуировано более 1,4 тысячи человек.

Однако, по итогам проверок, ни взрывных устройств, ни других опасных предметов на указанных объектах найдено не было.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жалобы на элитный лицей «Надежда Сибири» проверила мэрия Новосибирска.