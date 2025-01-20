Жалобы на элитный лицей «Надежда Сибири» проверила мэрия Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали об обстановке в элитном лицее №22 под названием «Надежда Сибири». Ранее родители учеников жаловались на частую смену педагогов и перегруженную программу.

Как сообщили Сиб.фм в департаменте образования мэрии Новосибирска, сменяемость педагогического состава укладывается в средний уровень, а образовательная программа полностью соответствует требованиям законодательства. Однако директору лицея Ларисе Потеряевой порекомендовали усилить работу по подбору кадров и созданию комфортной атмосферы в учреждении.

Смена кадров: норма или проблема?

Ранее многодетный отец, чьи дети учатся в 22-м лицее, рассказывал Сиб.фм, что образовательная программа здесь рассчитана на более одаренных учеников.

«Учитель должен быть не просто наставником, а вдохновителем, который помогает ребенку раскрыться», — комментировал родитель.

Поэтому в лицее, по его словам, часто меняются преподаватели.

Согласно данным департамента, за 2023/2024 учебный год из лицея уволились 19 педагогов, а на работу были приняты 31 новый специалист. Учитывая общую численность педагогического коллектива (174 человека), показатель сменяемости находится в пределах среднего уровня. Все увольнения были произведены по инициативе работников и соответствовали ст. 77 Трудового кодекса РФ.

Для восполнения кадрового состава лицей активно сотрудничает с Новосибирским государственным педагогическим университетом (НГПУ): за последние два года на работу в образовательное учреждение приняли 10 молодых специалистов и заключили 5 договоров о целевом обучении со студентами НГПУ.

Образовательные программы лицея разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Родителей учеников регулярно информируют о содержании образовательного процесса на собраниях, пояснили в департаменте.

Работа с конфликтами и родителями

Одной из ключевых рекомендаций департамента стало усиление разъяснительной работы с родителями. Администрации лицея предложили формировать партнерские отношения с семьями учащихся.

В департаменте подчеркнули, что конфликтные ситуации внутри образовательного учреждения должны решаться в рамках комиссии по урегулированию споров. Родители имеют право обращаться в комиссию для разрешения любых разногласий.