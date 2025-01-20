Врачи-патологоанатомы из Новосибирска рассказали секреты своей профессии

О секретах профессии поделились врачи-патологоанатомы.

Вчера, 19 января 2025 года, в Новосибирске медики отпраздновали День патологоанатома. В честь этого события врачи рассказали о своей профессии. Об этом рассказало Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Так, например, патологоанатом Иван Мельниченко, с семью годами опыта, отметил, что основную часть его работы составляет анализ тканей живых пациентов, а не исследование тел умерших, как обычно думают. Он объяснил, что все образцы, удаленные во время операций, отправляются патологоанатому для проверки, что важно для подтверждения диагноза и выбора дальнейшего лечения.

В свою очередь, судебно-медицинский эксперт и патологоанатом с 48-летним стажем Нина Афанасьева добавила, что специалист в этой области должен быть хорошо осведомлен о различных заболеваниях.

Напомним, что в Новосибирске врачи спасли жизнь пациенту с тромбом в виде подковы в сердце