Жителей Новосибирска сняли под водой на Крещенских купаниях

Новосибирцев сняли под водой в проруби на Крещение.

Вчера, 19 января 2025 года, в Новосибирске состоялись Крещенские купания. Известно, что 16 оборудованных купелей посетили 349 человек города. В целом по Новосибирской области присутствующих составило 25 тысяч.

Спасатели МАСС уточнили, что во время купаний нарушений зафиксировано не было. По окончанию их работы они были демонтированы.

Портал VN.ru опубликовал кадры под водой во время Крещенских купаний.

Напомним, что новосибирский космонавт Анна Кикина окунулась в купель на Крещение