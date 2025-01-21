Адресная работа. Найден способ решения демографической проблемы в РФ

Чиновники разбираются в данном вопросе, чтобы тащить страну из демографической ямы.

Заявленные правительством планы не выводят Россию из демографического кризиса. Нужен тотальный опрос населения, чтобы понять суть проблемы, а затем адресная работа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Rоэффициент рождаемости в России равен 1,4, а для роста необходимо более 2. Без решения данной проблемы, к 2050 году страна потеряет 10 млн человек. Запущен конкурс на федеральном и региональных уровнях для поиска решений. В Госдуму внесен проект поправок в закон о рекламе, обязывающий показывать семьи с тремя и более детьми. С января 2025 года начнется нацпроект "Семья", с бюджетом 8 трлн рублей. Регионы смогут выплачивать единовременно за раннюю беременность от 100 до 300 тысяч рублей.

В Нижегородской области введены меры поддержки рождаемости, среди которых с июля 2025 года "зарплата родителя" — 1 млн рублей за каждого ребенка. Сохранена семейная ипотека под 6% годовых.

Увеличены налоговые вычеты для семей с детьми: 2,8 тысячи рублей на второго ребенка и 6 тысяч на каждого следующего, на первого ребенка — 1,4 тысячи рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС.