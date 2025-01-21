Депутат горсовета Новосибирска Козловская получила вакантный мандат в Заксобрание

20 января Екатерина Козловская подала заявление о сложении полномочий депутата городского совета Новосибирска. Об этом сообщил спикер Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, передает издание «Континент Сибирь».

21 января избирательная комиссия Новосибирской области провела заседание, на котором утвердила передачу вакантного мандата в Законодательном собрании области. Мандат передан члену президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Екатерине Козловской (Митряшиной).

На данный момент в Законодательном собрании уже работают ее отец Николай Мочалин и супруг Дмитрий Козловский, возглавляющий комиссию по наказам избирателей.

Ближайшая сессия городского совета, где будет объявлено о переходе Козловской в Заксобрание, состоится 12 февраля. Удостоверение депутата регионального парламента ей вручат на сессии на следующей неделе.