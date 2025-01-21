До Гусинобродского шоссе и Чистой слободы. Где появятся следующие станции метро в Новосибирске?

Какие планы у городских властей по развитию метрополитена, почему до сих пор не ввели «Спортивную» и где появятся следующие станции метро – в материале Сиб.фм.

Зеленый цвет – красный цвет

В отличие от Москвы, которая может позволить себе в ближайшие три года построить целую новую линию – Рублево-Архангельскую, куда войдет сразу 12 станций – Новосибирску приходится выбирать, какую из двух имеющихся линий продлевать в первую очередь. В итоге выбор пал на «зеленую» линию. Мэрия уже объявила конкурс на проектирование Дзержинской линии метрополитена, где будет предусмотрено две станции «Гусинобродская» и «Молодёжная». Но сначала – второй путь к «Золотой ниве».

И проложить его не так просто, как может показаться. После 2011 года под улицей Кошурникова была проложена новая теплотрасса, подключившая новые микрорайоны Дзержинки к контуру ТЭЦ-5. Энергетики тогда объяснили, что на прокладку не очень длинной, вроде бы, трубы, ушло так много времени именно из-за близости других коммуникаций – в том числе метро. Сейчас метростроевцам придется проявить двойную осторожность, чтобы не повредить еще и эту трубу.

«Цикл проектирования достаточно протяженный. Я думаю, что это не меньше года, потом мы будем делать экспертизу проекта и после этого определять источник финансирования, это десятки миллиардов рублей. Надо понимать, что это тяжелые проекты, и поэтапно переходить к некой цикличности – когда мы проектируем, начинаем строить станции, выполняем строительно-монтажные работы и параллельно смотрим перспективы развития. То, что метро надо развивать в Новосибирске, я думаю, понятно всем», – прокомментировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в интервью Сиб.фм.

Продление «красной» линии пока находится в более отдаленной перспективе. Но направление уже определено – от площади Маркса тоннель будут строить в направлении Чистой слободы. А между этими двумя точками планируются еще две станции с рабочими названиями «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Есть и альтернативный вариант –станция «Петропавловская», которая сможет не только «закрыть» эти две локации, но и поспособствовать росту будущего жилмассива.

Так или иначе, продление Ленинской линии – это не вопрос ближайших лет. К нему мэрия планирует вернуться уже после 2030 года.

А как же «Спортивная»?

Кто-то возразит: о каких «Троллейных» и «Петропавловских» вы говорите, мы до сих пор «Спортивную» никак не запустим? Проект станции, напомним, прошел госэкспертизу еще в 2019 году, к осени 2022-го станция должна была заработать, но так и не открылась.

«К сожалению, подрядчик выполнял работы с отклонением от проекта. Станция находится в высокой степени готовности. Она готова больше, чем на 90%. Но часть работ надо переделывать – просто демонтировать и делать заново. А часть работ надо приводить в соответствие с проектным решением, потому что это очень серьезный объект транспортной инфраструктуры, и первое требование к нему, конечно – это требование безопасности», – пояснил глава города.

Такой же точки зрения придерживается и губернатор Андрей Травников. Подводя итоги 2024 года, он заметил, что условия для ввода станции в эксплуатацию в целом уже созданы, строительные работы практически завершены, серьезных недостатков в конструкциях не выявлено. Однако запустить ее до завершения текущего хоккейного сезона не представляется возможным. Сейчас крайним сроком открытия «Спортивной» назван декабрь 2025 года.

Что с поездами?

Помимо прокладки новых линий, еще одна задача, которая стоит перед Новосибирском – обновление подвижного состава.

«Тот состав, который сейчас на сети, в нормальном, удовлетворительном состоянии, он работает, но срок выходит, и обновление уже назрело. В 2024 году мы перед собой ставили задачу приобрести сначала четыре состава метрополитена. Это очень дорогостоящее оборудование. Один состав стоит 863 миллиона рублей. Мы три приобрели в лизинг и один заключили на прямую поставку. В результате лизинговых процедур у нас было два крупных игрока, мы получили экономию 300 миллионов рублей, что позволило нам купить еще один состав», – пояснили в мэрии.

Стоит также учесть, что цикл изготовления электропоезда с вагонами занимает довольно много времени. И первые составы Новосибирск будет получать в конце 2025 года.

В минувшем году мэрия Новосибирска провела серию консультаций с потенциальными игроками этого рынка, встречались с китайскими и белорусскими партнерами. С «Минскметропроект» Кудрявцев подписал Меморандум о возможном сотрудничестве еще в начале лета, а потом, в ходе делового визита в Республику Беларусь в конце года, убедился в том что минские специалисты обладают нужными компетенциями. Сегодня, по его словам, «Минскметропроект» значится первым в списке кандидатов на выполнение проектных работ.