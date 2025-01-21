Эксперты рассказали, когда лучше тренироваться – утром или вечером

Жир и сахар уходят быстрее, если тренироваться утром. При этом вечером на тренировках человек может сжечь больше калорий.

Специалисты обсудили, когда занятия спортом приносят больше пользы: утром или вечером. Тренировки по утрам способствуют более быстрому сжиганию жиров и сахара, тогда как вечером можно сжечь больше калорий. Персональный тренер и консультант по питанию Екатерина Царегородцева в интервью ИА RuNews24.ru рассказала, что физическая активность важна в любом возрасте и времени, но современным людям сложно выделять на это время. Она подчеркнула, что утренние упражнения эффективнее перерабатывают жир и сахар в течение дня, повышают бодрость и снижают риск сердечно-сосудистых болезней. Вечерние тренировки помогают снизить стресс, улучшить сон и быстрее набрать мышечную массу.

Царегородцева советует попробовать тренироваться в разное время, чтобы понять, что больше подходит. Важно слушать своё тело: если утром чувствуете усталость, возможно, лучше выбрать вечер для тренировок. Утренние упражнения быстрее избавляют от жира и сахара, но вечером человек может сжигать больше калорий. Время занятий следует выбирать исходя из личных особенностей и предпочтений.

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