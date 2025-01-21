Как работает льготная ипотека для чиновников с компенсацией жилья — 12% годовых

В рамках программы государственные служащие могут получить ипотеку под 12%.

Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, в интервью Pravda.Ru рассказал о продлении действия программы льготной ипотеки для государственных служащих в России. Запущенная в прошлом году, она рассчитана до февраля 2027 года и предлагает госслужащим ипотеку под 12%.

В отличие от других предложений, эта программа компенсирует не только процентную ставку, но и часть стоимости жилья, что призвано привлечь молодых специалистов в госслужбу. Введённая как пилотный проект в 2024 году, льготная ипотека стала успешной благодаря более низким ставкам.

Госслужащие могут рассчитывать на компенсацию до 50% стоимости жилья в зависимости от их заслуг. Однако программа имеет условия: необходимо проработать не менее трёх лет и не менять профессию, чтобы сохранить право на компенсацию. Увольняться сразу после того, как ипотека оформлена тоже запрещено.

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