Как рухнула пирамида королевы крипты из России. Легендарная битмама похитила свыше 2,2 млрд рублей

29-летняя Валерия Федякина попала в историю мошеннического мира. Свою вину отрицает, говорит, что сама является жертвой.

В Пресненском районе Москвы стартовал судебный процесс в отношении жительницы Крыма Валерии Федякиной, известной как Битмама. Её обвиняют в присвоении более 2,2 миллиарда рублей у клиентов, что является крупнейшим мошенничеством в российской криптовалютной индустрии. Согласно расследованию RTVI, среди пострадавших фигурируют один из основателей Yota Евгений Ройтман, заместитель руководителя «Русконтрактора» Михаил Вестерфрид и инвестор Гагик Гулакян.

Как утверждает обвинение, Федякина, не будучи зарегистрированной в налоговой службе как предприниматель или юридическое лицо, в неопределённое время до 22 марта 2023 года начала бизнес под брендом «Битмама» или «Битмама Финанс», занимаясь внебиржевыми операциями с криптовалютой с физическими лицами в Москве и Дубае.

Она арендовала офисы в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае и называла себя успешным инвестором в нефтяной, золотой и криптовалютной сферах. Одна из услуг заключалась в перемещении денежных средств, что особенно стало популярно после санкций против российских банков после начала СВО.

Частный инвестор Гагик Гулакян первым признан пострадавшим, когда в сентябре 2023 года он передал Битмаме доллары и рубли для обмена на эквивалент в дирхамах в ОАЭ, но возврат не был осуществлён, и его потери составили 837 млн руб. Среди пострадавших от действий Битмамы оказались и другие предприниматели, которые лишились крупных денежных сумм.

Предполагаемая мошенница настаивает на своей невиновности, утверждая, что сама является жертвой обмана. Она отметила, что в других эпизодах дела экономические экспертизы не были проведены и что у потерпевших нет доказательств передачи денег или соглашений с ней, что указывает на отсутствие её злого умысла. Она считает себя пострадавшей от обмана и рэкета.

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