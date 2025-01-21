Опубликован текст письма революционера Владимира Ленина для матери во время ссылки в Сибирь

101 год назад, 21 января 1924 года, в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии в возрасте 53 лет умер Владимир Ильич Ленин (настоящее имя — Владимир Ильич Ульянов). В честь значимой даты Сиб.фм расскажет о причине приезда 26-летнего Владимира Ленина в Сибирь.

Так, 1 марта 1897 года Владимир Ульянов (будущий Ленин) прибыл в Кривощеково на Западно-Сибирской железной дороге, а на следующее утро продолжил путь в Красноярск. В поселке Ново-Николаевском (ныне – Новосибирск) он провёл 696 минут.

На тот момент он уже был известен как революционер и марксист, побывавший в ссылке и тюрьме за пропаганду. После обращения матери его арест был заменен на ссылку в Сибирь, в село Шушенское.

Путь в Сибирь был долгим, но не тяжелым. В пути Ленин времени не терял и часто писал письма матери, Марии Александровне, описывая свое путешествие. Он рассказал о том, как пересекая Обь, решил воспользовался гужевым транспортом, так как мост ещё не был построен.

«Ехать было недурно, — но без тёплого (или, вернее, теплейшего) платья удалось обойтись только благодаря кратковременности переезда: менее часа. Если придётся ехать на лошадях к месту назначения, а это, по всей вероятности, так и будет, то, разумеется, придётся приобретать тулуп, валенки и даже, может быть, шапку. Вот что значит набаловался в России. А на лошадях-то как же?», — написал он.

Известно, что все письма, адресованные матери были написаны от скуки, так как, по его словам, вокруг была только однообразная окрестность.

Ранее Сиб.фм писал о том, зачем Ленин уничтожил православие в Сибири.