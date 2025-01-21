Россиянам рассказали, как не заразиться свиным гриппом

Главная опасность свиного гриппа для человека — тяжелые осложнения для всего организма.

Свиной грипп, или H1N1, — это инфекция, вызванная вирусом гриппа типа А. В беседе с ИА RuNews24.ru Наталья Леонтьева рассказала о симптомах свиного гриппа и способах предотвращения заражения.

Собеседница пояснила, что основные симптомы свиного гриппа схожи с симптомами других вирусных инфекций и при любом недомогании следует незамедлительно обратиться к врачу.

Наиболее распространенные признаки этого заболевания включают высокую температуру (от 38°C), головные боли, слабость, мышечные и суставные боли, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле, потерю аппетита, тошноту и/или рвоту.

Для предотвращения заражения Наталья Леонтьева порекомендовала регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептики на спиртовой основе. Также следует избегать близкого контакта с инфицированными, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании и не касаться немытыми руками глаз, носа и рта.

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