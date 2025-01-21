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общество

Россиянам рассказали, как сохранить пенсию при миграции в другую страну

Фото: pixabay.com

Важно предупредить сотрудников Социального фонда РФ за месяц до отбытия.

Сенатор РФ Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru», что россияне имеют право сохранять свои пенсионные выплаты при переезде за границу. Для этого необходимо уведомить Социальный фонд о своих планах за месяц до выезда.

Чтобы пенсия сохранялась, нужно заблаговременно подать заявление в любое отделение Социального фонда РФ или через доверенное лицо. По словам Епифановой, для обеспечения продолжения выплат требуется ежегодно подтверждать свой статус через консульство или на портале «Госуслуги» при помощи биометрических данных. Это положение распространяется только на граждан РФ, и в случае смены гражданства выплаты прекращаются.

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Дарья Лапина
Журналист

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