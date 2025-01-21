Сибиряк без руки с лёгкостью тягает огромные штанги

Вячеслав Верхотуров из Читы потерял руку в результате сильного удара током. Сам тогда чудом выжил.

Игра возле трансформатора и случайное падение на сетку будки закончились сильным ударом тока. Тогда Вячеслав Верхотуров чудом остался жив. Своей историей Вячеслав Верхотуров поделился с журналистами zrtk.ru.

Сибиряк рассказал, что детство его прошло в детском доме, и взрослая жизнь началась рано. Потеря руки стала для него сигналом, что важно быть сильным как морально, так и физически, что привело его к спорту. В колледже он не пропускал уроки физкультуры и наряду со здоровыми студентами участвовал в районных легкоатлетических соревнованиях.

Здесь его заметили и даже пригласили в школу олимпийского резерва. Сейчас мужчина полностью посвятил себя кроссфиту, который включает выполнение упражнений в быстром темпе по кругу. Несмотря на отсутствие одной руки и нескольких фаланг пальцев на другой, Вячеслав способен выполнять становую тягу с весом в 125 килограммов и приседать со штангой в 145 килограммов.

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