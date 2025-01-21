Сплошная аномалия. Ждать ли в России рекордной зимы

Декабрь прошлого года в России стал самым тёплым за последние десятилетия.

По данным «Яндекс Погоды», декабрь 2024 года в России стал самым тёплым за последние десятилетия. Средняя температура по стране превысила климатическую норму более чем на 4 градуса. «Секрет фирмы» разобрался вместе с экспертами чего ждать от оставшейся части зимы в России, будет ли аномалия?

Средняя температура по стране поднялась на 4 градуса выше нормы. В Европейской части страны температура превысила норму на 3-4 градуса, а на Урале и в Западной Сибири — на 7-8 градусов. В отдельных районах Приморья и Хабаровского края, напротив, наблюдается сильный холод, тогда как в Мурманской области и Тыве никаких аномалий не обнаружено.

Метеоролог Александр Варенцов предположил в беседе с журналистом издания «Секрет фирмы», что тёплая зима в России будет продолжаться, с температурными превышениями в январе и феврале на 3 и 1-2 градуса соответственно. Если февраль будет особенно тёплым, то можно будет говорить о температурном рекорде за всю историю наблюдений.

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