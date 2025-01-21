Спрятавший труп собутыльницы в машине Куценко убийца подрабатывал в Москве нелегально

Приезжий из Татарстана имеет немало судимостей.

Стали известны некоторые подробности биографии уроженца Татарстана, спрятавшего труп убитой женщины в автомобиле известного актера театра и кино Гоши Куценко. Об этом сообщает mk.ru.

Приезжий из Татарстана, имеющий несколько судимостей, некоторое время трудился разнорабочим в грузоперевозочной компании, не подписывая договор. После переезда в Москву, он временно проживал в гостинице на Совхозной улице, но затем стал бродяжничать по столице, подрабатывая случайными заработками.

В социальных сетях встречался с девушками, предлагающими продажу интимных фото, подростками-геймерами и художниками, поскольку увлекался рисованием. Погибшая, жительница Тольятти, познакомилась с ним на Киевском вокзале, и он предложил ей выпить в машине актера, где проживал.

Гоша Куценко, комментируя событие в своем Telegram-канале, сообщил: «Узнал о страшной трагедии на съемках. Убийца задержан. Мои соболезнования близким погибшей».

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