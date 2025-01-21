Стало известно в чем главная опасность энергетиков

Эксперт назвала самую главную опасность вредных напитков.

В интервью ИА RuNews24.ru терапевт Наталья Леонтьева обсудила негативное влияние энергетических напитков и пояснила, в чем заключается их опасность для взрослых и детей.

«Энергетики включают в себя кофеин, таурин, гуарану и другие вещества, которые стимулируют нервную систему. Однако постоянное их употребление может привести к множеству проблем со здоровьем, таким как бессонница, раздражительность, тревожность, нарушение сердечного ритма, повышенное артериальное давление и даже инфаркт», — объясняет врач.

Наталья Леонтьева отметила, что употребление таких напитков особенно опасно для детей и подростков, поскольку их организмы еще не полностью развиты, и стимуляторы могут вызвать нарушения в функционировании нервной системы, а также способствовать развитию зависимости от кофеина. Помимо этого, энергетики могут вызвать обезвоживание, что особенно вредно в жаркую погоду.

Леонтьева также подчеркнула, что употребление энергетиков во время физической активности или перед сном может усугубить проблемы со здоровьем. Кроме того, происходит повышение уровня сахара в крови, что также может иметь серьезные последствия.

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