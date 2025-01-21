Тренируемся дома. Как продолжить создавать тело мечты в домашних условиях

Важно не лениться и наращивать темп даже в условиях домашнего быта.

Сергей Литовченко рассказал Pravda. Ru, как тренироваться в домашних условиях, если нет времени или возможности ходить в спортивный зал.

Заниматься спортом можно и в домашних условиях, что предпочтительнее, чем полностью отказаться от физической активности. В квартире всегда найдется место для выполнения упражнений, таких как приседания и отжимания. Однако, если в тренажерном зале вы пользовались гантелями, дома придется увеличить интенсивность тренировки с собственным весом, как пояснил Литовченко.

Например, если сегодня вы отжались 10 раз, в следующий раз постарайтесь сделать это 12-15 раз или хотя бы 11, чтобы мышцы ощутили нагрузку, рекомендует эксперт. Мышцы развиваются, когда испытывают нагрузку. Просто разгоняя кровь, прогресс не достигается, а мышцы остаются на том же уровне или даже регрессируют, объясняет эксперт.

Литовченко добавляет, что у некоторых людей имеется "мышечная память", благодаря которой даже спустя 20 лет возврат к тренировкам обеспечит правильную технику выполнения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС.