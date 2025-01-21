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общество

Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 21 января.

По данным пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти бывшего начальника регионального УФСКН Андрея Андреева, связанного с делом ОПГ «Трунова». Предполагаемая версия — убийство.

Фото Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января 2

В Бердске увеличилось количество обращений горожан в поликлиники. Причиной роста стали симптомы ОРВИ, с которыми обратились как взрослые, так и родители с детьми. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Фото Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января 3

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области ожидаются опасные метеоусловия. 22 января и ночью 23 января в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололедица, метели и отложение мокрого снега.

Фото Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января 4

Какие планы у городских властей по развитию метрополитена, почему до сих пор не ввели «Спортивную» и где появятся следующие станции метро – в материале Сиб.фм.

Фото Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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