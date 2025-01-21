Убийство экс-главы УФСКН и всплеск заболеваемости ОРВИ: главные новости Новосибирской области за 21 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 21 января.

По данным пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти бывшего начальника регионального УФСКН Андрея Андреева, связанного с делом ОПГ «Трунова». Предполагаемая версия — убийство.

В Бердске увеличилось количество обращений горожан в поликлиники. Причиной роста стали симптомы ОРВИ, с которыми обратились как взрослые, так и родители с детьми. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области ожидаются опасные метеоусловия. 22 января и ночью 23 января в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега, дождя, местами гололедица, метели и отложение мокрого снега.

Какие планы у городских властей по развитию метрополитена, почему до сих пор не ввели «Спортивную» и где появятся следующие станции метро – в материале Сиб.фм.