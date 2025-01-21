В Госдуме объяснили, как оформить больничный во время отпуска в 2025 году

Отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному.

Депутат Никита Чаплин сообщил NEWS.ru, что, по закону, отпуск может быть увеличен на количество дней, равное длительности больничного, однако это не применяется к не оплачиваемым и учебным отпускам или декрету.

«По закону, если во время ежегодного оплачиваемого отпуска вы заболели, то отпуск может быть продлен на количество дней, соответствующих больничному. Это правило не касается отпусков без сохранения заработной платы, учебных отпусков или отпусков по беременности и родам», — отметил депутат.

При отсутствии желания продлевать отпуск, человек может перенести оставшиеся дни на другой период.

Ранее Сиб.фм сообщал, что космонавт из Новосибирска Анна Кикина готовится ко второму полету на МКС.