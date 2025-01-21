В Новосибирске местного жителя осудили за поддельные паспорта

Житель Новосибирска осужден за изготовление поддельных документов для иностранцев.

В Новосибирске осудили местного жителя за изготовление поддельных документов для мигрантов — он был признан виновным в подделке удостоверений личности, паспортов, свидетельств о регистрации, водительских прав и других документов, а также в незаконном сборе персональных данных граждан России.

Его деятельность была пресечена в ноябре 2023 года после задержания сотрудников УФСБ. В квартире обвиняемого обнаружили оборудование, компьютеры и материалы для подделок, включая бланки и голографические пленки с печатями МВД России.

Известно, что все заказы поступали через интернет и мессенджеры, а фальшивые документы распространялись по всей стране.

В результате было возбуждено уголовное дело по статьям о подделке документов и нарушении частной жизни. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил обвиняемого к одному году и восьми месяцам условно с испытательным сроком.

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