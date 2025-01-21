Жителям Новосибирской области рассказали о двух шагах для увеличения пенсии

Белая зарплата и уход за пожилым может пригодиться в будущем.

Россиянам можно увеличить будущую пенсию, работая официально и используя законные возможности, например, ухаживая за пожилыми людьми, сообщил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. «Увеличение пенсии требует как личных усилий, так и государственной поддержки. Основное — официальное трудоустройство и белая зарплата. Также стоит рассмотреть добровольные взносы в частные пенсионные фонды, вложение материнского капитала в пенсионные накопления, оформление ухода за пожилыми», — пояснил депутат.

По его словам, регулярное отчисление по 500 рублей в месяц в частный пенсионный фонд с ежегодным увеличением дохода на 5% может сделать пенсию выше на 10-15% через 10-20 лет по сравнению с теми, кто рассчитывает на государственные выплаты. Уход за пенсионером старше 80 лет или инвалидом увеличивает пенсионные баллы, давая 1,8 коэффициента за год, что на 2025 год добавит 256,96 рубля к пенсии. Использование материнского капитала позволяет увеличить пенсию и дополнительно получать доход за каждые пять лет нахождения суммы на накопительном счете, отметил Никитин.

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