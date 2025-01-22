Индексация выплат с 1 февраля: эти 3 категории граждан начнут получать немного больше

Суммы повысят с учётом уровня инфляции.

С 1 февраля будет пересмотрена индексация для трех категорий граждан с учетом инфляции. В эти категории входят пенсионеры и федеральные льготники. В следующем месяце планируется индексация выплат.

Первое изменение связано с дополнением к пенсиям на 2,22 %, которое будет начислено к февралю, но с учетом с 1 января этого года. Также будет пересмотрена индексация выплат от СФР льготникам федерального уровня. К этой категории относятся инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и прочие получатели. На данный момент коэффициент индексации ЕДВ составляет 7,3 %.

С февраля также предвидится индексация федеральных выплат, связанных с рождением ребенка — единовременное пособие при рождении (усыновлении), минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сумма материнского капитала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 февраля в Новосибирске увеличится размер детских пособий.