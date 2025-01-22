Между Кольцово и Плотниково в Новосибирской области в кювет вылетели несколько фур

ДТП произошло на дороге 50Н-2107. Один из большегрузов упал на бок.

На дороге 50Н-2107, между Кольцово и Плотниково, в кювет вылетели несколько фур, одна из них легла на бок. Информация появилась в паблике АСТ-54.

По всей видимости, огромные машины сдуло ветром, так как все автомобили сильно раскачивает на трассе.

Напомним, что днем в среду, 22 января, на Новосибирск обрушилась метель. В регионе уже перекрыли трассы, а синоптики обещают штормовой ветер и резкое похолодание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.