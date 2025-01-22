Сотрудник новосибирского аграрного университета умер во время обеда

Инцидент с внезапной смертью сотрудника во время обеденного перерыва проверит трудовая инспекция.

20 января работник почувствовал себя плохо во время обеда, состояние ухудшилось, потребовался вызов скорой, но, несмотря на усилия врачей, он умер. Причина смерти неизвестна, но предполагается, что это был естественный исход. В вузе исключают возможность несчастного случая, однако инспекция начнет проверку, и в случае нахождения нарушений виновных привлекут к ответственности.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске.