Сразу две пары из Новосибирска сыграют свадьбы на проекте телеканала «Пятница!»

Одна из пар сделает торт из пивных бутылок.

В Новосибирске две пары собираются пожениться в рамках проекта телеканала «Пятница!». Одна из них представит свадебный торт в виде пивных бутылок. Реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!» продолжается, и невесты со всей России соревнуются за титул «Лучшей свадьбы» и денежный приз.

Среди участников шоу есть две пары из Новосибирска: 23-летняя хореограф Екатерина и 25-летний таксист Руслан, а также 29-летние Анастасия и Виталий.

Екатерина и Руслан вместе два года и планируют свадьбу в стиле современной классики с бюджетом 1 миллион рублей, основной акцент будет на танцах.

Анастасия, менеджер по продажам в банке, и Виталий, инженер у крупного сотового оператора, вместе больше года.

Они устроят свадьбу в сельском стиле с бюджетом 200 тысяч рублей, с изюминкой в виде торта, похожего на пивные бутылки. В условиях шоу четыре невесты посещают свадьбы друг друга и оценивают их по критериям, таким как платье, меню и оформление, голосуя в финале. Побеждает свадьба, получившая больше всего баллов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.