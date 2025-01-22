Стало известно при какой температуре можно не ходить в школу в Новосибирской области

Если столбики термометров опустятся до — 25 градусов и ниже, то можно не посещать занятия. Ответственность ляжет на плечи родителей.

В период сильных морозов учащиеся могут не посещать учебные заведения. Разберемся подробней при какой температуре действует данное правило.

Школьники с 1 по 4 класс могут остаться дома, если температура опустится до -25 градусов и ниже. Если же мороз достигнет -30 градусов и ниже, ученики с 5 по 9 класс также могут не ходить на занятия. В случае, если температура снизится до -35 градусов и ниже, это правило распространяется и на старшеклассников (10-11 класс).

Решение о посещении занятий должны принимать родители, принимая на себя ответственность. Однако о пропуске необходимо заранее сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону, а затем предоставить письменное заявление через ребенка.

В таком случае пропуски не будут считаться без уважительной причины. Если родители решат, что ребенок должен посещать занятия, они обязаны провожать младших школьников в школу и обратно.

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